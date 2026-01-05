Рубио: США не позволят сделать из Венесуэлы «операционный центр» для России

Венесуэла не может быть центром для действий России, Китая и других стран против США, заявил госсекретарь США Марко Рубио. «Вы не можете превратить Венесуэлу в операционный центр для Ирана, России, «Хезболлы», Китая или кубинских агентов разведки. Так продолжаться не может», — сказал глава Госдепа в интервью NBC News, обращаясь к Делси Родригес, которую после захвата президента Николаса Мадуро объявили временным руководителем страны.



Рубио также подчеркнул, что новая глава Венесуэлы не может допустить, чтобы «крупнейшие в мире запасы нефти находились под контролем противников Соединенных Штатов». «Зачем Китаю нужна венесуэльская нефть? Зачем она нужна России? Зачем она нужна Ирану? Их даже нет на этом континенте», — сказал госсекретарь. По его словам, США продолжат оказывать давление на Венесуэлу, если новые власти не изменят политику, имевшую место при Мадуро. «Мы хотим, чтобы Венесуэла двигалась в определенном направлении», — заявил Рубио.



Вашингтону же «не нужна венесуэльская нефть», как ранее заявляли Мадуро и его приближенные, заверил глава Госдепа. На вопрос журналиста о том, планируются ли в Венесуэле выборы в ближайший месяц, Рубио ответил, что говорить об этом «преждевременно».



В ночь на 3 января американский спецназ осуществил операцию по захвату Мадуро и его жены Силии Флорес. Обоих доставили в США. Венесуэльский президент вскоре предстанет перед судом Соединенных Штатов.



Президент Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам спецоперации сообщал, что управление Венесуэлой после свержения Мадуро будут осуществлять США. По данным источников Bloomberg, центральную роль в управлении республикой будет играть сам Рубио, который ранее критиковал венесуэльского президента и его предшественника Уго Чавеса. В интервью NBC News госсекретарь не дал конкретного ответа на вопрос о том, кто возьмет на себя управление страной.





