США и Армения подписали рамочное соглашение «о реализации маршрута Трампа»

14.01.2026 11:15





Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели встречу в Вашингтоне, в Госдепартаменте, по итогам которой опубликовали совместное «Рамочное соглашение о реализации маршрута Трампа». Шестистраничный документ является продолжением соглашения, подписанного 8 августа 2025 года между Дональдом Трампом, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, согласно которому Армения и Азербайджан движутся к заключению окончательного двустороннего мирного договора.



В документе говорится, что проект соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой и создаст жизненно важную связь на «Транскаспийском торговом пути», также известном как «Средний коридор».



Документ раскрывает новые детали обязательств (не юридически обязывающих), которые берет на себя Ереван для реализации проекта «маршрута Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).



Будет создана «Компания по развитию TRIPP» (TRIPP Development Company – TDC), 74% акций которой Армения передаст США, а 26% оставит за собой.



Именно эта компания будет отвечать за развитие TRIPP. В документе указано, что ожидается, что право администрирования проекта на начальном этапе будет предоставлено на 49 лет.



Также отмечается, что соглашение может быть продлено еще на 50 лет при условии внесения Арменией дополнительного капитала, в результате чего ее доля увеличится до 49%.



При этом США сохраняют за собой право последнего слова по любым изменениям в структуре акционеров и конечных бенефициаров компании, включая продажу долей, дарение, реорганизацию или иные юридические процессы.



TDC займётся развитием железнодорожной и автомобильной инфраструктуры коридора. Правительства США и Армении будут участвовать в ключевых управленческих решениях, а американская сторона получит экономические выгоды и доступ для своих компаний.



Армения обязуется обеспечить полную поддержку проекту, межведомственную координацию, ускоренное получение разрешений и специальные процедуры транзита людей и грузов, в том числе между Азербайджаном и Нахичеванью.





Также отмечается, что разработка TRIPP будет осуществляться в пределах определенных транзитных маршрутов на территории Армении, которые будут уточнены позднее, при этом на всех этапах проекта будет полностью сохранен суверенитет Армении над своей территорией.



Марко Рубио, между тем, заявил, что TRIPP может стать «моделью для всего мира», демонстрирующей, как развивать экономику и транзит без подрыва суверенитета.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





