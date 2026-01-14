Румыния заявляет о готовности всерьез рассмотреть вопрос об объединении с Молдовой

Румыния готова серьёзно рассмотреть вопрос объединения с Молдовой, — заявил в интервью советник президента Румынии Евген Томак.



Томак отметил, что Румыния официально заявила о готовности рассмотреть объединение с Молдовой 27 марта 2018 года и подчеркнул, что это является официальной позицией правительства Румынии и она не изменилась.



«Румыния готова в любой момент сесть за стол переговоров и серьёзно рассмотреть этот сценарий, но только в том случае, если Молдова будет рассматривать его как вариант. Это их право — решать своё будущее», — заявил советник президента Румынии.



По его словам, общей целью Румынии и Молдовы является поддержка Молдовы всеми необходимыми средствами для ускорения процесса её европейской интеграции.



Для справки: президент Молдовы Майя Санду заявила, что поддержала бы объединение страны с Румынией. По словам Санду, если по этому вопросу будет проведён референдум, она поддержит его, поскольку независимое существование страны становится всё более сложным.





