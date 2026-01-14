|
Папуашвили: Флаг Грузии с пятью крестами — это самое простое, наглядное и чёткое воплощение истории нашего народа
14.01.2026 12:49
«Флаг Грузии с пятью крестами — это самое простое, наглядное и чёткое воплощение истории нашего народа, 1700-летней христианской цивилизации, его борьбы и стойкости, он рассказывает о том, кто мы есть», — написал в социальной сети председатель парламента Шалва Папуашвили.
По его словам, сегодня ликует дух Ильи Чавчавадзе, когда он видит свою родину — свободную, светлую, независимую, опирающуюся на саму себя и такую, о какой он мечтал.
«Сегодня — День главного символа Грузинского государства — государственного флага! 27 лет назад, в 1999 году, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II обратился с речью к парламенту Грузии и настоятельно, громко призвал вернуть в качестве государственного флага Грузии тот образ, под которым на протяжении веков сражался грузинский народ, которым венчались грузинские цари и который стал символом целостности, силы и неразделимости нашего народа.
Флаг Грузии с пятью крестами — это самое простое, ясное и точное отражение истории нашего народа, 1700-летней христианской цивилизации, его борьбы и стойкости, рассказывающее о том, кто мы есть.
«Этой маленькой Грузии мы раскрыли грудь и на этой груди, как на скале, воздвигли престол христианства. Камнем стали наши кости, а известью — наша кровь. И врата адовы не сокрушили его», — писал Илья Чавчавадзе в своём новогоднем обращении 130 лет назад. Его дух ликует сегодня, когда он видит свою родину — свободную, светлую, независимую, опирающуюся на саму себя и такую, о какой он мечтал.
Ещё раз поздравляю всех с новым, 2026 годом и с Днём нашего государственного символа и гордости государственности — Днём грузинского флага», — написал Шалва Папуашвили.
