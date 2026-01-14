Зурабишвили: новая стратегия России — использование демократии для уничтожения демократий

14.01.2026 12:51





Процессы, происходящие в Грузии, являются частью широкой стратегии России, реализуемой с использованием инструментов демократии, заявила пятый президент Грузии, в Брюсселе на форуме «Щит демократии». Саломе Зурабишвили считает, что Россия использует в Грузии демократические инструменты – СМИ, социальные сети и выборы, для подрыва государства изнутри.



«Факт в том, что мы не увидели того, что на самом деле развивалось. С самого начала мы не заметили некоторые признаки, которые выглядели как автократические тенденции – то, что можно приписать любой власти, стремящейся удержаться у власти дольше, чем этого хочет общество. А затем внезапно ты видишь, что всё полностью совпадает с теми месседжами, которые распространялись из России в разных странах. И тогда понимаешь, что это не просто местные автократы, которые ради денег или привилегий пытаются сохранить власть – это часть более широкой стратегии.



И именно здесь, на мой взгляд, был тот этап, который Европейский союз либо увидел слишком поздно, либо не увидел вовремя. Когда ты предоставляешь стране статус кандидата, ты берёшь на себя и большую ответственность. И ты не можешь допустить, чтобы Россия захватила государство, которое ты сам вернул в большую европейскую семью. Потому что, если захват государства будет успешным, и новая стратегия России будет оправдана, то есть использование демократии для уничтожения демократий путем использования выборов, социальных сетей, свободы СМИ и свободы слова в своих целях – это очень серьезная угроза. И если они делают это там, где это относительно легко, в маленькой стране, такой как Грузия, то отражать это здесь гораздо проще, чем, например, было бы бороться с этим в Украине…



Работа против гибридной войны требует от Европейского союза большей координации, создания агентств, выделения финансовых ресурсов, потому что это ваша следующая война – это не военная война, она не приходит с танками.



У нас фактически больше нет сильных оппозиционных телеканалов или свободных медиаплатформ, и все они сталкиваются с серьёзными трудностями.



Конечно, существует риск, что однажды, по аналогии с иранской моделью, всё может быть полностью закрыто. Однако пока этого не произошло, пока общество живо, всегда остаётся шанс попробовать что-то новое.



Эта следующая война – война, которая требует финансов, профессионалов и технологий. Это совершенно новое измерение войны, которое должно быть признано. Эта новая война, которая ведётся на технологических каналах, представляет собой новый тип войны, новую реальность. Да, это звучит немного тревожно, но это правда», — заявила Зурабишвили.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





