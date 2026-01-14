Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов


14.01.2026   14:00


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.

По данным администрации правительства Грузии, внимание на встрече было заострено на позитивной динамике развития двусторонних отношений между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами, чему способствуют тесные политические связи.

«В этом контексте была отмечена особая важность официального визита президента Объединенных Арабских Эмиратов в Грузию в прошлом году.

Стороны говорили о существующих возможностях для углубления сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Была подчеркнута значимость исторических инвестиций компании «Игл хилл» в размере 6,6 млрд долларов США, а также роль проекта Тбилисского сухого порта, реализованного при инвестиции Объединенных Арабских Эмиратов, и успешная деятельность других крупных инвестиционных компаний в Грузии.

На встрече, состоявшейся в рамках визита премьер-министра Грузии на саммит Недели устойчивого развития Абу-Даби, присутствовали министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, министр окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр юстиции Паата Салия и глава администрации правительства Леван Жоржолиани», - говорится в информации.


