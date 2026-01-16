Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Премьер Молдовы рассказал о своем отношении к объединению с Румынией


16.01.2026   21:52


Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну рассказал, как относится к возможному объединению с Румынией на фоне заявления президента Майи Санду, которая поддерживает такой шаг.

Заявление главы правительства Молдовы приводит NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

Мунтяну заявил, что как гражданин страны поддержал бы объединение с Румынией, однако, как глава правительства намерен следовать выбору большинства граждан, выступивших за европейскую интеграцию.

"Как гражданин Александру Мунтяну я бы проголосовал за объединение с Румынией. Но как премьер-министр Молдовы я обязан выполнить волю большинства граждан нашей страны, которые уже трижды проголосовали за то, что стратегическая цель Молдовы – интеграция в Европейский Союз. Я сделаю все, что от меня потребуется, чтобы достичь этой цели", – сказал премьер.

Санду ранее заявила, что в случае проведения референдума в Республике Молдова об объединении с Румынией она проголосовала бы "за".

В ответ на этот комментарий советник президента Румынии Эуджен Томак сказал, что Бухарест готов к серьезному обсуждению объединения с Молдовой.

Августовский опрос показал, что абсолютное большинство молдаван выступают против объединения страны с Румынией, тогда как треть – поддерживают такую идею.


