Премьер Молдовы рассказал о своем отношении к объединению с Румынией

16.01.2026





Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну рассказал, как относится к возможному объединению с Румынией на фоне заявления президента Майи Санду, которая поддерживает такой шаг.



Заявление главы правительства Молдовы приводит NewsMaker, сообщает "Европейская правда".



Мунтяну заявил, что как гражданин страны поддержал бы объединение с Румынией, однако, как глава правительства намерен следовать выбору большинства граждан, выступивших за европейскую интеграцию.



"Как гражданин Александру Мунтяну я бы проголосовал за объединение с Румынией. Но как премьер-министр Молдовы я обязан выполнить волю большинства граждан нашей страны, которые уже трижды проголосовали за то, что стратегическая цель Молдовы – интеграция в Европейский Союз. Я сделаю все, что от меня потребуется, чтобы достичь этой цели", – сказал премьер.



Санду ранее заявила, что в случае проведения референдума в Республике Молдова об объединении с Румынией она проголосовала бы "за".



В ответ на этот комментарий советник президента Румынии Эуджен Томак сказал, что Бухарест готов к серьезному обсуждению объединения с Молдовой.



Августовский опрос показал, что абсолютное большинство молдаван выступают против объединения страны с Румынией, тогда как треть – поддерживают такую идею.





