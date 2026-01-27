Сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии 87 иностранных граждан

27.01.2026 12:50





Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел, в тесной координации с соответствующими подразделениями ведомства, за последние дни выдворили из Грузии 87 иностранных граждан.



В результате проведённых Департаментом миграции комплексных мероприятий из страны были выдворены граждане Турции, Китая, Индии, Азербайджана, Ирана, Туркменистана, Египта, Нигерии, России, Казахстана, Иордании, Бангладеш, Таиланда, Израиля, Ливана, Южной Африки, Судана и Сирии — всего 87 человек.



В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну.





