Акция в поддержку Анастасии Зиновкиной прошла у Пенитенциарной службы
27.01.2026 13:16
Участницы протеста требуют встречу с главой ведомства Гиорги Патаридзе и начальником медицинского департамента.
Цитата. «Мы вынуждены обратить внимание на состояние здоровья узниц совести Анастасии Зиновкину и Наны Сандер (одна из обвиняемых по делу 4 октября), из-за состояния их здоровья. Речь идет про их жизнь и здоровье, положение дел в тюрьме и отношение к ним», — сказано в заявлении протестующих.
Состояние Зиновкиной. По последней информации, ей ограничили звонки и свидания в тюрьме. Девушка до этого неоднократно жаловалась на состояние своего здоровья и ненадлежащее лечение.
Тбилисский городской суд 12 сентября 2025 года приговорил россиян Артема Грибуль и Анастасию Зиновкину к 8,5 года лишения свободы. Их признали виновными в хранении наркотиков в особо крупном размере. Они утверждают, что дела сфабрикованы. В своем последнем слове Артем Грибуль привел этому доказательства.
