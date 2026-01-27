Вольский: Надеемся, что задание, которое получил новый посол Украины, будет направлено на восстановление отношений в будущем

«Трудно делать прогнозы относительно того, какие задачи были поставлены и какие поручения даны новому послу Украины», — заявил первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.



По словам Вольского, он надеется, что задание, полученное новым послом, ориентировано на то, чтобы рано или поздно отношения были восстановлены.



«Это был очень тяжёлый период, когда Зеленский появлялся на митингах, организованных радикалами, призывал людей к противостоянию с правительством и отозвал посла за то, что Грузия не вступила в войну. До сегодняшнего дня сохраняется крайне тяжёлое наследие во взаимоотношениях с украинской администрацией. Оно было создано по их же вине. Затем они сами признали, что им никто не дал гарантий безопасности, и поэтому они не смогли отказаться от вступления в НАТО. Они также сами сказали, что втянули нас в войну в тот момент, когда переговоры ещё были возможны. Они создали множество проблем для Европы, Кавказа, региона и, самое главное, для своего народа, украинских семей. Мы надеемся, что задача, поставленная перед новым послом, ориентирована на то, чтобы рано или поздно эти отношения были восстановлены», — отметил Вольский.



По его словам, отзыв посла был достаточно серьёзным, враждебным шагом, и этому враждебному шагу рано или поздно должен быть положен конец, а отношения между властями должны быть окончательно налажены.



«Политическая поддержка Украины с нашей стороны в различных форматах является исключительной, и это должно быть оценено. Несмотря на это, отношение до сих пор остаётся радикально негативным. Считаю немыслимым не говорить о том крайне плохом наследии, которое до сих пор существует в официальных отношениях между Украиной и Грузией — ситуация крайне тяжёлая. Вероятно, будут сделаны дополнительные заявления о том, с какими задачами новый посол прибывает в Грузию. Отзыв посла был серьёзным, враждебным шагом, и этому шагу рано или поздно должен быть положен конец, а отношения между правительствами должны быть раз и навсегда исправлены. Мы никогда не прерывали отношения с народом и, насколько могли, оказывали серьёзную политическую и гуманитарную поддержку. В Украине даже не знают, что здесь учатся дети и что мы организовали для них лагеря. У меня есть точная информация, что в Украине ежедневно ведётся антиигрузинская пропаганда. Друзья звонят нам и говорят, что становится немыслимым: ежедневно звучат заявления, направленные против Грузии. Разумеется, в основном нападки направлены на правительство, но на деле сформирована крайне негативная картина. Пропагандистское поле тяжёлое и токсичное по отношению к Грузии. Надеюсь, процессы будут развиваться так, что мы рано или поздно восстановим политические отношения», — заявил Вольский.



Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового посла Украины в Грузии. Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Грузии назначен Михаил Бродович.





