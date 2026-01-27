Мачарашвили: Зеленскому не понравилась правда, которую мы декларировали, и он отозвал посла

27.01.2026 14:16





Зеленский (прим. президент Украины Владимир Зеленский) должен был назначить посла раньше - Видимо, они ждали, что смогут открыть второй фронт, а, когда не смогли, начали политику перезагрузки, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал депутат парламента Грузии от «Силы народа" Гурам Мачарашвили.



По его словам, Грузия остается в формате партнерства и дружбы.



«С нашей стороны ничего не изменилось. Позиция, на которой стоит Грузия по вопросу войны, мира, партнерства, абсолютно та же. Зачем отзывали посла из Грузии?! Самым последним из Киева выехал именно наш посол, этот человек работал под бомбами, а ответом стал отзыв их посла?! Видимо, они ждали, что смогут открыть второй фронт, а, когда не смогли, начали политику перезагрузки. Пожалуйста, мы остаемся в формате партнерства и дружбы. Мы заявляли об этом и ранее. Именно это было нашей, «Силы народа», политикой – возможность сохранить мир в Грузии, поэтому мы избрали политику говорить правду. Наверное, Зеленскому не понравилась правда, которую мы декларировали, и он отозвал посла, что же сейчас означает назначение нового посла?! Значит, он назначил посла, что должно было быть сделано раньше," – заявил Мачарашвили.





