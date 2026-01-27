Пользоваться мобильными телефонами в школах запретят и педагогам

Использование мобильных телефонов во время уроков в Грузии будет запрещено не только учащимся, но и педагогам.

В публичных школах пользоваться гаджетами во время урока будет запрещено и учителям.



Указанное изменение предусматривает анонсированная реформа общего образования, которая вступит в силу в 2026-2027 учебном году. Как сообщили в министерстве образования Грузии, ограничением использования мобильного телефона педагоги должны показать личный пример учащимся.



«То, что педагог вместе с учащимися будет класть свой мобильный телефон в специальный ящик для хранения, будет личным примером для последних. Для учителя это не носит запретительный характер. Это просто личный пример для учеников, хотя, какой точно будет регуляция, в настоящее время еще не прописано, мы работаем над этим. Но суть в том, чтобы педагог стал примером для своих учеников» — уточнили в ведомстве.





