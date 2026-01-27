Докладчик ООН о ситуации в Грузии: «Новые законы представляют собой системное давление на гражданское общество»

27.01.2026 17:05





Специальный докладчик ООН по правам человека Мэри Лоулор заявила, что новые законы и политический курс, принятые правительством Грузии, представляют собой системное давление на гражданское общество, независимые СМИ и правозащитников.



По ее словам, в последние годы политика, проводимая правящей партией «Грузинская мечта» значительно сузила пространство защиты прав человека и поставила под угрозу демократические процессы в стране.



26 января в Женеве в рамках механизма Универсального периодического обзора Совета ООН по правам человека состоялось обсуждение национального доклада Грузии о ситуации с правами человека за 2021-2025 годы.



Доклад был представлен заместителем министра иностранных дел Грузии Хатуной Тотладзе, которая заявила, что, несмотря на значительные вызовы безопасности, Грузия является лидером в регионе по многим направлениям. В частности, по словам Тотладзе, правительство Грузии укрепило верховенство закона и установило высочайший стандарт защиты прав человека.



Ответом на этот доклад и стало заявление Мэри Лоулор.



Мэри Лоулор отмечает, что с момента последнего обзора Универсального периодического обзора в 2021 году она в рамках своего мандата она руководила или участвовала в подготовке 8 отчетов по Грузии, но ни на один из них не было получено ответа.



Она также совершила официальный визит в Грузию в октябре-ноябре 2023 года и представила доклад, в котором задокументировала серьезное сокращение пространства для осуществления права на защиту прав человека.



В своем заявлении Лоулор уделяет особое внимание закону »О прозрачности иностранного влияния», и его влиянию на гражданское общество:



«Начиная с 2023 года правозащитники, выступающие против закона «О прозрачности иностранного влияния», сталкиваются с запугиванием, угрозами и физическими нападениями за свои высказывания».



Спецдокладчик также напоминает, что после того, как премьер-министр Грузии в ноябре 2024 года объявил о приостановке переговоров по вступлению страны в ЕС, это вызвало массовые протесты, на которые правительство ответило предполагаемыми широко распространенными нарушениями прав человека, чрезмерным применением силы и сообщениями о пытках в местах заключения.



«В период с декабря 2024 года по февраль 2025 года грузинский парламент в спешке провел законодательные реформы, затрагивающие собрания, административные правонарушения и уголовное право, которые серьезно ограничивают возможности людей защищать права человека», — говорит Лоулор.



Докладчик ООН называет новые законодательные инициативы «Грузинской мечты», — включая »Закон о регистрации иностранных агентов» (FARA) и поправки к закону «О грантах», которые ограничивают организации в получении финансирования без одобрения правительства — дополнительной угрозой гражданскому обществу.



Параллельно с этим правозащитники сталкиваются также с кампаниями дискредитации и уголовными делами, включая обвинения в »саботаже».



ЛГБТИК+ активисты названы в докладе особо уязвимой группой, против которой, по словам Лоулор, используется еще один репрессивный закон.



По мнению Мэри Лоулор, правительству Грузии следует:



отменить Закон о регистрации иностранных агентов и недавние поправки к Закону «О грантах»;

отменить недавние изменения в Кодексе об административных правонарушениях, Законе о собраниях и демонстрациях и Уголовном кодексе;

отменить закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних»;

провести проверку работы Бюро по борьбе с коррупцией и обеспечить независимый судебный пересмотр решений о замораживании банковских счетов правозащитных НПО;

работать над реализацией рекомендаций, содержащихся в ее отчете о визите в Грузию;

полностью гарантировать право на мирные собрания и воздерживаться от чрезмерного применения силы против протестующих;

прекратить клеветническую кампанию против правозащитных организаций, правозащитников и юристов, в том числе со стороны высокопоставленных политиков и контролируемых правительством СМИ.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





