Экс-глава Администрации бывшей Южной Осетии назначен заместителем губернатора Шида Картли

Тамаз Бестаев, возглавлявший ликвидированную правительством Грузии временную Администрацию Южной Осетии, назначен третьим заместителем губернатора Шида Картли Симона Гуледани.



Губернатор уже представил Бестаева сотрудникам.



Напомним, с 1 января 2026 года «Грузинская мечта» упразднила временную Администрации Южной Осетии, созданную экс-президентом Михаилом Саакашвили в 2007 году. Ликвидирована и сама административно-территориальная единица бывшей Юго-Осетинской автономной области.



Временная Администрация Южной Осетии была создана в селе Курта Цхинвальского региона в мае 2007 году указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. После августовской войны 2008 года аппарат Администрации переехал в Тбилиси.



Добавим, в прошлом году с 1 апреля правительство Грузии ликвидировало Бюро государственной службы — «решение было принято правительством Грузии с целью рационализации управления и оптимизации расходов». После упразднения этого Бюро оставшиеся функции осуществляются соответствующими департаментами Администрации правительства Грузии.





