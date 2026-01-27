|
|
|
Экс-глава Администрации бывшей Южной Осетии назначен заместителем губернатора Шида Картли
27.01.2026 17:26
Тамаз Бестаев, возглавлявший ликвидированную правительством Грузии временную Администрацию Южной Осетии, назначен третьим заместителем губернатора Шида Картли Симона Гуледани.
Губернатор уже представил Бестаева сотрудникам.
Напомним, с 1 января 2026 года «Грузинская мечта» упразднила временную Администрации Южной Осетии, созданную экс-президентом Михаилом Саакашвили в 2007 году. Ликвидирована и сама административно-территориальная единица бывшей Юго-Осетинской автономной области.
Временная Администрация Южной Осетии была создана в селе Курта Цхинвальского региона в мае 2007 году указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. После августовской войны 2008 года аппарат Администрации переехал в Тбилиси.
Добавим, в прошлом году с 1 апреля правительство Грузии ликвидировало Бюро государственной службы — «решение было принято правительством Грузии с целью рационализации управления и оптимизации расходов». После упразднения этого Бюро оставшиеся функции осуществляются соответствующими департаментами Администрации правительства Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна