Вольский заявляет, что президент Молдовы делает дерзкие заявления в адрес Грузии

По оценке первого вице-спикера парламента Гии Вольского, президент Молдовы Майя Санду делает дерзкие заявления в адрес Грузии.



По словам Вольского, Майя Санду не представляет собственную страну как независимое и суверенное государство, а следовательно, её заявления не имеют никакой ценности.



«Страх войны — это не тема, взятая с потолка. Санду и все ей подобные поддерживали развитие процессов в Грузии таким образом, чтобы здесь пролилась кровь, как в Украине. Возможно, Санду стоило бы хоть немного перевести дух. Она фактически упразднила собственную страну, заявив, что этого государства не существует. При таком отношении к собственной стране, разумеется, не стоит ожидать от неё каких-либо позитивных высказываний, тем более основанных на анализе. Среди стран-кандидатов Молдова находится в самом тяжёлом положении, и я не знаю, какая помощь может ей помочь. В своей стране Санду не имеет поддержки, политическая ситуация крайне тяжёлая. Страну разъедает коррупция немыслимых масштабов. Тот уровень бедности, который существует в Молдове, не оставляет впечатления, что когда-нибудь её позиция или экономическое положение улучшатся. Исходя из этого, у неё находится время делать дерзкие заявления в наш адрес.



Российская Федерация оккупирует 20% территории, и это представляет собой серьёзную угрозу как в военном, так и в экономическом плане. Она прекрасно это знает. Я не считаю, что её заявления имеют какую-либо ценность. Даже если она сделает позитивное заявление, оно также не будет иметь значения, поскольку она не представляет собственную страну как независимое и суверенное государство. Ни её положительные, ни отрицательные высказывания не могут восприниматься всерьёз», — отметил Гия Вольский.



Ранее президент Молдовы Майя Санду, выступая на Парламентской ассамблее Совета Европы, говорила о гибридных операциях России и отметила, что Молдова и Грузия стали мишенями атак со стороны Москвы.



«Молдова — не единственная страна, которая сталкивается с этими вызовами. Мы видим подобное давление по всей Европе. С гордостью могу сказать, что Молдова выстояла перед этой двухлетней атакой благодаря усилиям всего общества. Наши граждане доказали свою приверженность миру, Европе и демократии.



С сожалением отмечаю, что, несмотря на мужество грузинского народа, который продолжает отстаивать демократические ценности, европейские устремления и право самостоятельно решать своё будущее, Россия вернула Грузию в свою орбиту, используя страх войны как инструмент и посылая сигналы о том, что неправильный выбор на выборах обойдётся ценой мира», — заявила Санду.





