Военная разведка Финляндии: Грузия стала политически ближе к России
27.01.2026 18:39
Военная разведка Финляндии публикует обзор, в котором говорится, что Россия остается важным игроком на Южном Кавказе, хотя ее влияние снижено: Москва утратила свои позиции внешнего регулятора конфликта между Арменией и Азербайджаном, и отношения обеих стран с РФ ослабли. С другой стороны, говорится в документе, Грузия стала более политически близкой к России.
Главная цель России, считают в Хельсинки, — усиление глобального влияния, что осталось неизменными.
Российские власти воспринимают западную либеральную демократию как угрозу, в которую верит и пытается ослабить Запад с использованием войны в Украине, других конфликтов и инструментов враждебного гибридного воздействия.
«<Россия> потеряла свою позицию внешнего регулятора конфликта между Арменией и Азербайджаном, и отношения обеих стран с Россией ослабли. С другой стороны, Грузия стала более политически близкой к России. Беларусь по-прежнему строго контролируется Россией.
Несмотря на то, что на парламентских выборах в Молдове осенью 2025 года победила проевропейская сторона, Россия продолжает свои усилия по усилению своего политического влияния в стране, используя гибридные методы воздействия и замороженный конфликт в отколовшемся регионе Приднестровье», — говорится в документе.
