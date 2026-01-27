14 стран Европы подписали соглашение о борьбе с теневым флотом Путина

Нефтяной танкер «Маринера», ранее известный как «Белла-1»Andy Buchanan / AFP

Страны в регионах Балтийского и Северного морей, а также Исландия предупредили, что намерены препятствовать деятельности танкеров теневого флота. Вдоль этих стран проходит один из главных маршрутов экспорта российской нефти, и некоторые из них в последние недели уже начали останавливать суда, нарушающие их санкции и международные нормы судоходства.



Суда могут ходить под флагом только одного государства и должны иметь действительные документы, подтверждающие безопасность их эксплуатации и застрахованность, говорится в совместном заявлении 14 стран, опубликованном Министерством транспорта Великобритании. Танкеры, не отвечающие этим требованиям, «имеющие флаги двух и более государств и использующие их по своему усмотрению», будут считаться судами без гражданства. Это даст возможность властям прибрежных стран вмешиваться в их деятельность, поясняется в документе, обращенном к членам международного морского сообщества. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, военные корабли имеют право на досмотр судна «без национальной принадлежности», то есть идущего в открытом море не под флагом какого-либо государства.



Авторы документа также обвинили Россию во вмешательстве в работу спутниковых систем позиционирования и навигации, а также в отключении танкерами ее теневого флота транспондеров, передающих данные о местоположении и порте назначения судов. Это подрывает безопасность международного судоходства, говорится в обращении: «Все суда находятся в опасности».



Подсанкционные танкеры теневого флота регулярно стараются скрывать данные о своем местонахождении. Таким образом они, например, пытаются тайно перегружать нефть на другие суда, чтобы обойти ограничительные меры и продать ее под видом «чистой». Авторы документа требуют выполнять международные требования, обязующие суда ходить с включенными транспондерами и системами позиционирования.



Документ подписали Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Латвия, Литва, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Франция, Швеция, Эстония.



Заявление 14 стран формализует действия, предпринятые некоторыми из них по усилению контроля за подсанкционными танкерами, вывозящими нефть Urals из портов Приморска и Усть-Луги на Балтийском море.



В прошлый четверг корабли ВМС Франции задержали танкер Grinch, который, по ее утверждению, шел из России под ложным флагом, то есть не был официально зарегистрирован в той стране, принадлежность к которой демонстрировал. В течение нескольких часов после этого два других танкера, вывозивших нефть из Мурманска, развернулись у берегов Норвегии и направились обратно в порт, сообщает Bloomberg.



А власти Германии не пустили в Балтийское море танкер-зомби, направлявшийся в Финский залив; после прохода через пролив между Данией и Швецией он был вынужден развернуться и отправился вокруг Скандинавского полуострова – по-видимому, в Мурманск. Судно под названием Arcusat не зарегистрировано ни в одной базе данных.





