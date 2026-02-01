Учебный центр СГБ Грузии преобразован в Академию государственной безопасности

Учебный центр Службы государственной безопасности Грузии преобразован в Академию государственной безопасности.



Согласно информации Академии государственной безопасности, создание академии представляет собой системную реформу и важное институциональное новшество в сфере государственной безопасности.



«Академии присвоен статус высшего учебного заведения и она будет реализовывать годичную магистерскую программу по государственной безопасности, направленную на подготовку специалистов с высококвалифицированными теоретическими и практическими компетенциями в области безопасности. Магистерская программа по государственной безопасности будет включать как курсы, разработанные в направлении национальной и международной безопасности, так и специальные дисциплины, ориентированные на физическую, тактическую, огневую и психологическую подготовку.



К обучению в магистратуре академии смогут поступить лица, имеющие степень бакалавра или эквивалентную академическую степень, на основании результатов общих магистерских экзаменов и внутреннего экзамена, проводимого академией. Обучение будет бесплатным. Кроме того, Академия государственной безопасности получит право реализовывать специальные программы профессионального образования, направленные на углубление профессиональных знаний и развитие навыков», — говорится в информации.







