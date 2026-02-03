Кобахидзе: «Средний коридор» предлагает нечто, что становится все более редким явлением в современном мире

«Средний коридор», который связывает Восточную Азию с Европой через Центральную Азию, Кавказ и Турцию, предлагает в современном мире всё более редкую ценность — стабильный и надёжный транзитный маршрут, способный преодолевать геополитические расколы. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на Всемирном саммите правительств 2026 года.



По словам Кобахидзе, в мире, где традиционные маршруты больше не являются надёжными, альтернативные коридоры становятся необходимостью.



«Вопрос, который сегодня стоит перед нами, касается не самой трансформации, которая очевидно происходит, а того, как мы на неё ответим; как создать торговую систему, достаточно устойчивую для преодоления геополитических шоков и при этом достаточно открытую для обеспечения благосостояния.



В мире, где традиционные маршруты ненадёжны, альтернативные коридоры становятся необходимыми. В фрагментированной глобальной экономике страны, способные преодолевать расколы, приобретают неоценимую ценность, а в эпоху неопределённости сама стабильность становится стратегическим активом. Миру нужна не меньшая торговля, а более устойчивая торговля. Ему не нужна изоляция — ему нужна интеллектуальная диверсификация. Ему не нужен выбор сторон — ему нужны надёжные соединяющие мосты.



Именно к этому ведёт «Средний коридор», который уже перестал быть просто вариантом и стал неотъемлемым условием глобальной торговли. Средний коридор, соединяющий Восточную Азию с Европой через Центральную Азию, Кавказ и Турцию, предлагает в современном мире всё более редкую ценность — стабильный и надёжный транзитный маршрут, способный преодолевать геополитические расколы», — заявил премьер-министр.







