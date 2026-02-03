Запрет на исопльзование телефонов и планшетов распространится и на частные школы

03.02.2026 11:57





Использование средств связи, включая мобильные телефоны и планшеты, будет запрещено в частных школах, как и в государственных.



Инициатива по запрету средств связи в частных школах была выдвинута Римой Берадзе, членом партии «Грузинская мечта», в комитете по образованию, на что заместители министра отметили, что ограничение будет распространяться и на частные школы.



«Да, конечно, это должно касаться и частных школ. Мы говорим о средствах связи. Мы говорим не только о мобильных телефонах. Это могут быть планшеты, часы и т.д.», — сказала заместитель министра образования Тамар Махарашвили.





