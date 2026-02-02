3 февраля состоится открытие весенней сессии парламента Грузии

3 февраля состоится открытие весенней сессии парламента Грузии. Первое пленарное заседание весенней сессии законодательного органа будет открыто государственным гимном.



Завтра же, на первом заседании, парламент специальным постановлением создаст временную комиссию по изучению структуры ценообразования на продовольственную продукцию, медикаменты и топливо.



На ускоренное рассмотрение парламента Грузии также представлены пакеты внесения поправок в Законы Грузии »О общем образовании» и »О высшем образовании», разработанные Минобразования Грузии.



Одной из главных тем обсуждения также станет пакет законодательных поправок, инициированный фракцией »Грузинская мечта», предусматривающий введение новых ограничительных законов по партийной деятельности и политической активности.



Депутаты также заслушают отчеты Михаила Кавелашвили и председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили.





