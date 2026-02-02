Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Тбилиси анонсировали акцию протеста против новых законов


02.02.2026   21:26


В Тбилиси во вторник, 3 февраля, в 12:00 запланирована акция протеста за зданием парламента. Ее участники выступят против новых законодательных инициатив, касающихся иностранного финансирования, деятельности гражданского общества, медиа и предпринимателей.

Предлагаемые изменения предусматривают уголовную ответственность за получение ресурсов из-за рубежа без одобрения властей, а также штрафы и возможное тюремное наказание за публичную политическую активность бизнеса.


