В Тбилиси анонсировали акцию протеста против новых законов

02.02.2026 21:26





В Тбилиси во вторник, 3 февраля, в 12:00 запланирована акция протеста за зданием парламента. Ее участники выступят против новых законодательных инициатив, касающихся иностранного финансирования, деятельности гражданского общества, медиа и предпринимателей.



Предлагаемые изменения предусматривают уголовную ответственность за получение ресурсов из-за рубежа без одобрения властей, а также штрафы и возможное тюремное наказание за публичную политическую активность бизнеса.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





