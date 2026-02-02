Парламентский комитет по юридическим вопросам поддержал изменения в закон «О грантах»

02.02.2026 19:49





Парламентский комитет по юридическим вопросам в первом чтении рассмотрел и поддержал внесённые фракцией «Грузинская мечта» в порядке законодательной инициативы изменения в закон «О грантах», а также другие законопроекты, входящие в пакет законодательных изменений.



Законодательными изменениями уточняется понятие гранта и определяется, что к грантам, в том числе, относятся денежные средства или средства, переданные в натуральной форме, которые используются или могут быть использованы с убеждённостью или намерением оказать какое-либо влияние на органы власти Грузии, государственные учреждения или любую часть общества, путём осуществления или планирования деятельности, направленной на формирование, проведение или изменение внутренней или внешней политики Грузии, а также средства, которые используются или могут быть использованы для деятельности, вытекающей из политических или публичных интересов властей иностранного государства либо иностранной политической партии.



Как заявил докладчик, председатель юридического комитета Арчил Гордуладзе, организация, зарегистрированная за рубежом, но значительная часть деятельности которой охватывает Грузию и связанные с Грузией вопросы, будет обязана в установленном законом «О грантах» порядке до получения гранта получить соответствующее согласие правительства.



Поправками также определяется, что грантом считаются денежные средства или средства, переданные в натуральной форме, в обмен на которые получатель гранта оказывает техническую помощь в виде передачи технологий, специализированных знаний, навыков, экспертизы, услуг и/или иных форм помощи.



По словам Арчила Гордуладзе, в Уголовный кодекс добавляется норма, согласно которой выплата денежных средств за лоббистско-политическую деятельность за рубежом повлечёт за собой уголовную ответственность.



«Выступление от имени Грузии по вопросам, связанным с Грузией, является исключительно полномочием и прерогативой правительства Грузии. Даже президенту Грузии требуется согласие правительства, когда он выступает на международной арене», — заявил председатель комитета.



Согласно пакету законодательных изменений, уточняется понятие партийно-политической цели, и физические либо юридические лица, имеющие партийно-политические цели, в том числе открыто заявленные, будут обязаны подчиняться тем же самым регуляциям, которым подчиняются политические партии.



Это подразумевает запрет на получение доходов из-за рубежа, запрет на пожертвования со стороны юридических лиц, а также обязанность декларировать свои доходы в установленные законом сроки.



Согласно планируемым изменениям в органический закон «О политических объединениях граждан», лицу, которое состоит в трудовых отношениях с организацией, более 20% годового дохода которой получено от иностранной силы, будет запрещено членство в политической партии сроком на восемь лет.



Законодательный пакет также предусматривает изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которыми вводится новое административное правонарушение за осуществление предпринимательским субъектом публичной политической деятельности, не связанной с его основной предпринимательской деятельностью. В случае совершения такого правонарушения предпринимательский субъект будет оштрафован на сумму 20 000 лари, а при повторном и каждом последующем совершении — на сумму 40 000 лари. Комитет учёл предложение Арчила Гордуладзе о том, чтобы при рассмотрении законопроекта во втором чтении была внесена поправка, согласно которой первое осуществление предпринимательским субъектом публичной политической деятельности, не связанной с его основной предпринимательской деятельностью, будет влечь административную ответственность, а повторное и каждое последующее совершение — уголовную ответственность.







