Грузинский Дугин объявил Дональда Трампа главным представителем «Deep State»

02.02.2026 20:45





Идеолог и пропагандист, близкий к Бидзине Иванишвили и, соответственно, «Грузинской мечте», Заза Шатиришвили утверждает, что президент США Дональд Трамп в большей степени является разжигателем войн, чем миротворцем.



По его мнению:



• Европа под управлением «deep state» рано или поздно перейдет под корпоративный контроль.



• "Очевидно, что армяно-азербайджанский конфликт Дональд Трамп не завершил, и приписывание себе этой заслуги вызывает улыбку. Всем очевидно, что его участие в этом процессе продиктовано совершенно другими мотивами и целями".



• Война России в Украине не прекращена, несмотря на обещания Трампа сделать это за 24 часа.

Шатиришвили пишет: «Трамп помогает Украине как оружием, так и финансово, тем самым выполняя задание «deep state» и пытается затянуть войну, потому что у «deep state» совсем другие планы, планы, которые не предусматривают мгновенного завершения этой войны».

Шатиришвили фактически продвигает не только конспирологический нарратив, но и тезис, что войну ведёт только Украина, а Россия якобы не разрушает украинские города уже четыре года.



• В конфликте Израиль — Палестина: идеолог «ГМ» называет политику Трампа односторонней, усиливающей напряженность и угнетение арабского населения.



• По ситуации в Сирии: Шатиришвили заявляет, что роль Трампа привела к попаданию христианского населения в тяжелейшее положение в рамках гражданской войны, поскольку решение администрации о частичном или полном прекращении санкций ухудшило их положение.



• По Венесуэле: по мнению Шатиришвили, действия администрации Трампа полностью игнорировали международное право и принципы демократии; с учетом собственных государственных интересов, согласно которым США нужна венесуэльская нефть, страна фактически была захвачена, и Трамп не скрывает, что сам управляет Венесуэлой.



• О Гренландии: Шатиришвили называет требование Трампа — всего лишь предлог для конфликта с Европой и освобождения от Европы.



• В Иране: Шатиришвили отмечает, что сегодня Дональд Трамп без стеснения угрожает Ирану военными ударами, последствия которых, вероятно, будут более разрушительными, чем операции, проведенные в июне 2025 года.



• По мнению Шатиришвили, Дональд Трамп вместо дипломатии использует жесткую, грубую силу и является скорее пособником и разжигателем войны.



Также он заявляет, что Трамп и стоящие за ним олигархические семьи уже много лет пытаются управлять миром, утверждая оруэлловские формулы: война — это мир, рабство — это свобода, невежество — это сила.



Шатиришвили призывает «Грузинскую мечту» открыть обществу реальность происходящего на основании его видения, выйти с публичной трибуны и рассказать её, какой бы тяжелой и сложной для восприятия она ни была, чтобы общество было подготовлено к возможной катастрофе, если Европа будет вовлечена в войну.





