Amnesty International: власти должны отозвать поправки в закон «О грантах»

02.02.2026 20:49





Международная правозащитная организация Amnesty International призвала власти Грузии отозвать новые поправки в закон «О грантах», поскольку они, как считают в НПО, призваны расширить авторитарные практики в стране.



В неправительственной организации уверены, что новые поправки в закон направлены на «дальнейшее подавление инакомыслия и ужесточение контроля над теми, кто получает иностранную поддержку для политической и другой гражданской деятельности».



Денис Кривошеев, заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии, заявил, что эти изменения «наносят огромный ущерб и означают дальнейшее расширение авторитарных практик в Грузии, направленных на подавление и криминализацию инакомыслия и укрепление власти».



«Поправки значительно расширяют определение гранта, включая в него любые иностранные средства или поддержку в натуральной форме практически для всего, что не одобряет правительство, от политической активности до аналитической работы и экспертных консультаций. Если закон будет принят, никакие «гранты» не будут разрешены без предварительного явного одобрения правительства, а те, кто их получает, рискуют оказаться за решеткой», — отметил Кривошеев.



А это, продолжил он, не что иное, как неприкрытая попытка криминализировать в Грузии практически все, что связано с независимым гражданским обществом, политической оппозицией и участием в общественной жизни вне контроля правительства.



«Поиск, использование и получение иностранного финансирования, вознаграждения или поддержки в натуральной форме занимает центральное место в функционировании гражданского общества и является правом, защищаемым международным правом.





Грузинские власти должны отказаться от этих законодательных предложений и привести законодательство страны, которое и без того сильно расходится, в полное соответствие с международными обязательствами в области прав человека, включая права на свободу ассоциаций и выражения мнений», — заявил представитель НПО.





Напомним, это уже третья волна ужесточения закона «О грантах».



Сначала, в конце февраля 2025 года, парламент Грузии в ускоренном порядке рассмотрел и принял поправки в закон «О грантах» в первый раз. Было создано государственное агентство — (ЮРПП, юридическое лицо публичного права), которое имеет право на выдачу грантов НПО.



Во второй раз «Грузинская мечта» ограничила возможность получения финансовых поступлений в июне 2025 года — в результате изменений теперь требуется согласие правительства Грузии на получение технической помощи, экспертной поддержки и обмен знаниями.



Добавим, в Грузии с 31 мая 2025 года вступил в силу закон т.н. американский аналог закона FARA. В отличие от закона «О прозрачности иностранного влияния» (российского аналога закона об иноагентах — ред.), принятого в 2024 году, закон FARA (как утверждают в «Грузинской мечте») предусматривает тюремное заключение сроком до 5 лет и распространяется как на организации, так и на физических лиц, так и штраф — 10 000 лари (до 4 000$).



Закон предусматривает вопросы регистрации, обнародования соответствующих документов и представления годовой финансовой декларации. Также определены условия отмены регистрации и механизмы мониторинга, которые будут возложены на Антикоррупционное бюро.





