В Грузии отменят бакалавр-магистерскую программу подготовки учителей

Интегрированная бакалавр-магистерская программа подготовки учителей будет отменена, и после того, как парламент проголосует за внесение поправок в закон «О высшем образовании», грузинские преподаватели смогут довольствоваться только подготовкой на уровне бакалавриата.



Такова одна из инициатив в рамках планируемых поправок к закону «О высшем образовании», которые были представлены парламенту Минобразования Грузии.



Для начала отметим, что бакалавр-магистерская программа подготовки учителей в Грузии — это интегрированная или последовательная система высшего образования (обычно 3 года бакалавриата + 1 год магистратуры), направленная на получение квалификации педагога.



Согласно открытым источникам, студенты, поступившие в госуниверситеты по квотной системе, в данный период обучаются бесплатно как на уровне бакалавриата, так и на уровне магистратуры. Курсы обучения включают глубокое изучения предмета, педагогику, психологию и обязательную практику.



Студенты должны также «заработать» не менее 300 кредитов — это условные единицы, которыми измеряют профессиональный рост и квалификацию педагога, необходимые для повышения статуса и зарплаты.



По окончании бакалавр-магистерской программы студенты получают диплом магистра: он имеет право преподавать в школах без прохождения дополнительных курсов.





Однако в Минобразования увидели в бакалавр-магистерской программе слабые стороны. В ведомстве считают, что изменения необходимы, поскольку новые меры оптимизируют систему подготовки учителей и укрепят ориентированные на спрос, гибкие образовательные модели, которые, по мнению Минобразования, помогут лучше защитить интересы как вузов, так и работодателей и потенциальных студентов.



Интегрированная образовательная программа подготовки учителей бакалавриата и магистратуры, предусмотренная статьей 46² закона Грузии «О высшем образовании», сегодня требует длительного периода обучения и высокой кредитной нагрузки (не менее 300 кредитов — ред.), а это, как считают в министерстве, на практике снижает интерес к программе и ее доступность для потенциальных студентов. Это ограничивает выбор абитуриентов и не отвечают требованиям относительно быстрой интеграции на рынке труда.



В то же время статья 47² закона Грузии «О высшем образовании» регулирует образовательную программу подготовки учителей, которая предусматривает подготовку учителей в рамках более гибкой и разнообразной модели. Именно эту программу могут интегрировать в образовательную программу бакалавриата или же она может осуществляться самостоятельно, в том числе для лиц, уже имеющих степень бакалавра.



Что касается интегрированной образовательной программы подготовки учителей на уровне бакалавра и магистра (статья 46² закона Грузии «О высшем образовании»), и образовательной программы подготовки учителей (статья 47² того же закона), то они служат одной и той же цели — подготовке учителей. И поэтому их можно объединить во избежание «двойного регулирования».



«Несмотря на это интегрированная образовательная программа подготовки учителей на уровне бакалавриата и магистратуры предусматривает более длительную и менее гибкую модель обучения, в то время как образовательная программа подготовки учителей позволяет готовить учителя по более коротким и разнообразным образовательным траекториям.



В этих условиях параллельное существование обоих нормативных актов приводит к двойному регулированию одной и той же функции, что неэффективно использует образовательные ресурсы и затрудняет последовательное развитие системы подготовки учителей», — заявили в Министерстве образования и науки Грузии.



Парламент Грузии обсудит этот законопроект в ускоренном порядке.



