Министр образования Грузии провёл встречу с руководителем группы дружбы Кнессета с Грузией Давидом Битаном

03.02.2026 11:22





Министр образования, науки и по делам молодежи Грузии Гиви Миканадзе в рамках рабочего визита в Государство Израиль провёл встречу с руководителем группы дружбы Кнессета с Грузией Давидом Битаном.



По информации Министерства образования, в формате двусторонней встречи стороны обсудили дружественные отношения между Грузией и Израилем, а также перспективы углубления сотрудничества в сфере образования.



«По словам министра, Израиль является для Грузии одним из выдающихся и надёжных партнёров, обмен опытом с которым в сфере образования и науки имеет особое значение. Стороны обсудили вопросы углубления академического и научного сотрудничества, программы обмена студентами и исследователями, а также перспективы реализации совместных образовательных проектов.



На встрече особое внимание было уделено вопросу создания Центра картвелологии в Еврейском университете Иерусалима. В этом направлении Давид Битан пообещал грузинской стороне полную поддержку.



Участники встречи подчеркнули роль международного сотрудничества, основанного на мире, стабильности и взаимном уважении, как важнейшего условия развития государств.



Стороны подтвердили готовность продолжать активное сотрудничество и ещё больше укреплять существующее партнёрство между странами.



Во встрече также приняли участие временный поверенный в делах Грузии в Государстве Израиль Софио Отиашвили, члены грузинской делегации и представители Кнессета», — говорится в сообщении.







