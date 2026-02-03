Департамент миграции выдворил из Грузии 57 иностранных граждан

Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел, в тесной координации с соответствующими подразделениями ведомства, за последние дни выдворили из Грузии 57 иностранных граждан. Об этом сообщает МВД.



По информации ведомства, в январе текущего года из Грузии были выдворены 232 иностранных гражданина.



В результате комплексных мероприятий, проведённых Департаментом миграции, из страны были выдворены граждане Турции, Индии, Таиланда, России, Китая, Кубы, Азербайджана, Бангладеш, Ирана, Узбекистана, Йемена, Греции, Алжира, Египта, Туркменистана, Иордании, Израиля, Марокко, Непала, Нигерии и Сирии.



«В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну», — говорится в сообщении МВД.







