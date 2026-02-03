Парламент поддержал изменения в законе «Об общем образовании»

Парламент поддержал запланированную правительством школьную реформу и в этом направлении поправки к закону «Об общем образовании».



Проект изменений, подготовленный Министерством образования и науки, был принят в первом чтении 82 голосами (8 против).



Согласно проекту, продолжительность обучения по программе полного общего образования в Грузии составит не менее 11 и не более 12 лет.



По завершении учащимся программы 11-го класса выдается документ, подтверждающий получение полного общего образования - аттестат, а по завершении добровольного 12-го класса лицо дополнительно получит документ, подтверждающий полное 12-летнее общее образование. По пояснению Министерства образования и науки, возможность 12-го класса останется добровольной для тех учащихся, которые желают дополнительно укрепить свою академическую подготовку. Обучение в 12-м классе будет осуществляться на основе предварительной регистрации.



Отменяется порядок грифа для школьных учебников.



Ношение школьной форме на начальной ступени становится обязательным.



Согласно проекту закона, Министерство образования и науки утвердит общие условия использования учащимися в школах электронных средств коммуникации, включая мобильные телефоны.



Также, согласно проекту, в случае расторжения трудового договора за насилие в отношении учащегося, учитель или сотрудник учебного учреждения будут лишены права трудоустройства в учебном учреждении на 3 года.





