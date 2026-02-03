Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В парламенте создана временная комиссия по изучению структуры ценообразования


03.02.2026   21:09


В парламенте создана временная комиссия по изучению структуры ценообразования на продовольственную продукцию, медикаменты и топливо.

Соответствующее постановление было принято единогласно 88 голосами.

Срок полномочий временной комиссии установлен в 3 месяца.

4 февраля запланировано заседание комитета по процедурным вопросам, на котором будет определено количество членов временной комиссии и квоты пропорционального представительства. Комиссия приступит к работе 5 февраля.

«Когда комиссия начнет работу, у общественности будет возможность в прямом эфире следить за важным процессом, который будет проходить в законодательном органе, а также протекает в формате правительственной комиссии. Пути решения вопроса мы будем обсуждать исключительно вместе с бизнесом и при его участии. Уверен, что вместе мы найдем пути и решим эту проблему», - заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Ираклий Кирцхалия.

Комиссию возглавит председатель комитета по экономической политике Шота Берекашвили.


