В парламенте создана временная комиссия по изучению структуры ценообразования
03.02.2026 21:09
В парламенте создана временная комиссия по изучению структуры ценообразования на продовольственную продукцию, медикаменты и топливо.
Соответствующее постановление было принято единогласно 88 голосами.
Срок полномочий временной комиссии установлен в 3 месяца.
4 февраля запланировано заседание комитета по процедурным вопросам, на котором будет определено количество членов временной комиссии и квоты пропорционального представительства. Комиссия приступит к работе 5 февраля.
«Когда комиссия начнет работу, у общественности будет возможность в прямом эфире следить за важным процессом, который будет проходить в законодательном органе, а также протекает в формате правительственной комиссии. Пути решения вопроса мы будем обсуждать исключительно вместе с бизнесом и при его участии. Уверен, что вместе мы найдем пути и решим эту проблему», - заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Ираклий Кирцхалия.
Комиссию возглавит председатель комитета по экономической политике Шота Берекашвили.
