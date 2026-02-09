Глава МИД: Сегодня Грузия стоит гораздо более уверенно и лучше позиционирует себя

09.02.2026 11:41





Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что последовательная политика, проводимая в условиях внешнего давления, укрепила позиции Грузии. Соответствующее заявление министр сделала в эфире телекомпании «Рустави 2».



«Когда наша страна фактически оказалась в эпицентре событий и в определённом смысле стала объектом особых атак со стороны внешних акторов и внешнего вмешательства, было крайне важно проводить последовательную политику. Результатом шагов, предпринятых правительством Грузии, и этой последовательной политики стало то, что сегодня Грузия стоит гораздо более уверенно и лучше позиционирует себя, в том числе на международной арене», — заявила министр иностранных дел.



По оценке министра, достигнутые результаты позволяют стране продолжать реализацию внешнеполитического курса в соответствии с национальными интересами.



«Мы можем сказать, что сумели защитить наши национальные интересы и сегодня уже предпринимаем те внешнеполитические шаги, которые необходимы для лучшего позиционирования нашей страны, укрепления суверенитета и достижения целей, связанных с безопасностью Грузии, её стабильным развитием и экономическим благополучием», — отметила Мака Бочоришвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





