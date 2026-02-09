|
Госдепартамент США о встрече с замглавы МИД Грузии Лашей Дарсалия
09.02.2026 11:45
По информации Госдепартамента США, 3 февраля состоялась конструктивная беседа между высокопоставленным сотрудником Бюро по Европе и Евразии Госдепартамента и заместителем министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.
Спикер Госдепартамента заявил, что на встрече обсуждались вопросы, представляющие «взаимный интерес».
Комментарий представителя Госдепартамента о встрече с Лаша Дарсалия в Госдепартаменте США был распространен журналистом Independence Avenue Media Картлосом Шарашенидзе.
«Официальный предстваитель Бюро по европейским и евразийским делам Государственного департамента США Брендан Ханрахан и заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия обсудили возможности сотрудничества в регионе Южного Кавказа, вытекающие из исторического мирного соглашения, достигнутого между Арменией и Азербайджаном 8 августа 2025 года при посредничестве президента Трампа», — заявил представитель департамента в ответ на вопрос Independence Avenue Media.
