Госдепартамент США о встрече с замглавы МИД Грузии Лашей Дарсалия


09.02.2026   11:45


По информации Госдепартамента США, 3 февраля состоялась конструктивная беседа между высокопоставленным сотрудником Бюро по Европе и Евразии Госдепартамента и заместителем министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.

Спикер Госдепартамента заявил, что на встрече обсуждались вопросы, представляющие «взаимный интерес».

Комментарий представителя Госдепартамента о встрече с Лаша Дарсалия в Госдепартаменте США был распространен журналистом Independence Avenue Media Картлосом Шарашенидзе.

«Официальный предстваитель Бюро по европейским и евразийским делам Государственного департамента США Брендан Ханрахан и заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия обсудили возможности сотрудничества в регионе Южного Кавказа, вытекающие из исторического мирного соглашения, достигнутого между Арменией и Азербайджаном 8 августа 2025 года при посредничестве президента Трампа», — заявил представитель департамента в ответ на вопрос Independence Avenue Media.


