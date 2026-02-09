|
Бочоришвили примет участие в Будапештском глобальном диалоге
09.02.2026 12:06
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили 9–10 февраля с официальным визитом посетит Венгрию и примет участие в Будапештском глобальном диалоге.
По информации МИД Грузии, в рамках визита Мака Бочоришвили проведёт встречу с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, после чего главы внешнеполитических ведомств выступят с заявлениями для прессы.
Также запланирована встреча со спикером Национального собрания Венгрии Ласло Кёвером.