В администрации правительства Ираклий Кобахидзе встречается с ректором и профессорами- преподавателями ГТУ

В администрации правительства проходит встреча премьер-министра Ираклия Кобахидзе с ректором и профессорами- преподавателями Грузинского технического университета.



На встрече будет обсуждаться вопрос объединения Грузинского технического университета и Тбилисского государственного университета.



Как заявил перед встречей ректор ГТУ Давид Гургенидзе, премьер-министр Ираклий Кобахидзе будет проинформирован о решении академического совета университета касательно объединения вузов.



«Мы идем к премьер-министру, с которым состоится диалог. Мы представим решение академического совета университета. А также классификацию инженерных отраслей», - сказал Давид Гургенидзе.



Помимо ректора ГТУ Давида Гургенидзе, на встрече присутствуют также профессора - преподаватели. На встрече присутствует и министр образования, науки и молодежи Гиви Миканадзе.



Для справки, правительство приняло решение об объединении ТГУ и ГТУ. С этим решением не согласны как профессора и преподаватели, так и студенты университетов. Они уже провели встречу с министром образования.





