Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В администрации правительства Ираклий Кобахидзе встречается с ректором и профессорами- преподавателями ГТУ


09.02.2026   16:23


В администрации правительства проходит встреча премьер-министра Ираклия Кобахидзе с ректором и профессорами- преподавателями Грузинского технического университета.

На встрече будет обсуждаться вопрос объединения Грузинского технического университета и Тбилисского государственного университета.

Как заявил перед встречей ректор ГТУ Давид Гургенидзе, премьер-министр Ираклий Кобахидзе будет проинформирован о решении академического совета университета касательно объединения вузов.

«Мы идем к премьер-министру, с которым состоится диалог. Мы представим решение академического совета университета. А также классификацию инженерных отраслей», - сказал Давид Гургенидзе.

Помимо ректора ГТУ Давида Гургенидзе, на встрече присутствуют также профессора - преподаватели. На встрече присутствует и министр образования, науки и молодежи Гиви Миканадзе.

Для справки, правительство приняло решение об объединении ТГУ и ГТУ. С этим решением не согласны как профессора и преподаватели, так и студенты университетов. Они уже провели встречу с министром образования.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна