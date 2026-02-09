|
В администрации правительства Ираклий Кобахидзе встречается с ректором и профессорами- преподавателями ГТУ
09.02.2026 16:23
В администрации правительства проходит встреча премьер-министра Ираклия Кобахидзе с ректором и профессорами- преподавателями Грузинского технического университета.
На встрече будет обсуждаться вопрос объединения Грузинского технического университета и Тбилисского государственного университета.
Как заявил перед встречей ректор ГТУ Давид Гургенидзе, премьер-министр Ираклий Кобахидзе будет проинформирован о решении академического совета университета касательно объединения вузов.
«Мы идем к премьер-министру, с которым состоится диалог. Мы представим решение академического совета университета. А также классификацию инженерных отраслей», - сказал Давид Гургенидзе.
Помимо ректора ГТУ Давида Гургенидзе, на встрече присутствуют также профессора - преподаватели. На встрече присутствует и министр образования, науки и молодежи Гиви Миканадзе.
Для справки, правительство приняло решение об объединении ТГУ и ГТУ. С этим решением не согласны как профессора и преподаватели, так и студенты университетов. Они уже провели встречу с министром образования.
