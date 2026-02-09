Бочоришвили: Новой администрации США досталось очень негативное наследие в отношении Грузии

09.02.2026 16:26





Новой администрации США досталось очень негативное наследие в отношении Грузии. Госсекретарь Марко Рубио однозначно заявил, что все это необходимо пересмотреть, и отношения с Грузией должны быть включены в повестку дня США, - заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в беседе с журналистами.



«У меня была возможность поговорить с госсекретарем США в рамках открытия Олимпиады в Милане. Ясно и понятно, что у новой администрации очень негативное наследие в отношении Грузии. Госсекретарь однозначно заявил, что все это следует пересмотреть, отношения с Грузией должны быть в определенной степени подняты в повестке дня США. Мы надеемся, что в ближайшем будущем увидим конкретные шаги, предпринятые США для нормализации отношений с Грузией, и затем для обсуждения вопросов, о которых мы неоднократно говорили. Мы хотим стратегического партнерства с чистого листа. Стратегического партнерства, которое будет нагружено содержанием с учетом интересов обеих стран», - сказала Мака Бочоришвили.



Кроме того, по ее словам, параллельно со встречей с Марко Рубио заместитель министра Лаша Дарсалия провел ряд встреч на высоком уровне в Вашингтоне, соответственно, в конечном итоге, грузинская сторона ожидает активизации вопроса пересмотра отношений с Грузией в повестке дня США.



«Параллельно, как вы знаете, заместитель министра иностранных дел находился в Вашингтоне и проводил встречи с довольно высокопоставленными представителями в различных институтах. Конечно, это также была очень хорошая возможность еще больше говорить о деталях наших отношений. Мы ожидаем, что в повестке дня США вопрос пересмотра отношений с Грузией будет стоять более активно», - отметила Мака Бочоришвили.



Кроме того, она заявила, что «состоялась довольно содержательная беседа» как с Джей Ди Вэнсом, так и с Марко Рубио, и они обсудили те важные вопросы, которые стоят на повестке дня Грузии и США.



«В оба дня у нас была возможность пообщаться с представителями США. В первый день мы больше коммуницировали с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а на второй день – больше говорили с государственным секретарем Марко Рубио, что было весьма содержательно, и даже за это короткое время мы смогли заострить внимание на важных вопросах, которые сегодня стоят на повестке дня Грузии-США», - сказала Мака Бочоришвили.





