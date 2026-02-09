Каха Каладзе о расследовании в отношении ответственных лиц вагоноремонтного завода

В муниципалитете работают до 30 тысяч человек, множество подчиненных ведомств, и требуется время на проверку и на то, чтобы войти в конкретные компании, – так мэр столицы Каха Каладзе откликнулся на расследование по факту присвоения крупной суммы денежных средств ответственными лицами вагоноремонтного завода.



«Аудит работает по всем направлениям, если будут какие-либо новости, общественности станет известно. В муниципалитете работают до 30 тысяч человек, есть множество подчиненных ведомств. Соответственно, требуется время как на проверку, так и на то, чтобы войти в конкретные компании. Тут не имеет значения, было это 1 год назад или 3 года назад. О какой-либо растрате денег и речи не идет. Возможно, ничего и нет. Были определённые нарушения, и они исследуются, всё очень просто. В муниципалитете работают до 30 тысяч человек, и если кто-то совершает преступление, каждый отвечает за свою вину. Моя ответственность состоит в том, чтобы, если кто-то совершает преступление, то отвечал бы перед законом», - отметил Каладзе.



Для справки, в отношении ответственных лиц Тбилисского филиала Ремонтного завода электроподвижного состава ведётся расследование по факту незаконного присвоения и растраты крупной суммы денежных средств. Как отмечают в мэрии столицы, городской службой внутреннего аудита и мониторинга в рамках аудита соответствия были изучены расходы на обслуживание и содержание автотранспортных средств и специальной техники (в том числе вагонов метро), числящихся на балансе ООО «Тбилисская транспортная компания», как по внутренним, так и по внешним услугам. Проверка охватывала период 2023–2024 гг.



Кроме того, поясняют, что в рамках аудита был изучен договор, заключённый между ООО «Тбилисская транспортная компания» и Тбилисским филиалом АО «Ремонтный завод электроподвижного состава», касающийся оказания услуг по модернизации 12 вагонов подвижного состава метро.





