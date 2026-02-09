Нике Мелия будет предъявлено новое обвинение

09.02.2026 16:27





Одному из лидеров «Коалиции за перемены» Нике Мелия предъявят новое обвинение. Об этом сообщил «IPN» адвокат Мелия Георгий Кондахишвили.



По его информации, предъявление обвинения запланировано в учреждении по исполнению наказаний в 15:00.



«Как я мне стало известно, Нику Мелия и в этом случае обвиняют в оскорблении суда, однако сейчас дело касается судьи Торнике Кочкиани, который рассматривает административное дело о его задержании на территории озера Лиси. Это то дело, в котором Нику похитили, однако, наоборот, его оштрафовали. Они предложили абсурдную версию, будто оскорбил полицейских на Вере, а затем его задержали на озере Лиси. В действительности было похищение.



Новое обвинение будет предъявлено по второй части статьи 366, подразумевающей оскорбление суда. Мне сказали, что доказательства будут переданы после предъявления обвинения.



Сегодня после 15:00 мы должны приехать в тюрьму Рустави со следователем, и там будет предъявлено обвинение.



В тот день мы все присутствовали на процессе, и никто не заметил никакого инцидента - ни журналисты, ни я, ни сам судья не комментировал касательно оскорбления. Нике даже не сделали замечания. Я не могу сказать, о каком именно оскорблении идет речь, но факт один, они хотят сломить его психологически. Которое уже обвинение, я сбился со счета», - сказал Георгий Кондахишвили.



Для справки, дело касается факта, произошедшего 29 мая, когда Ника Мелия был задержан в административном порядке. Также напомним, что Мелия находится в тюрьме. Он был приговорен к 8 месяцам лишения свободы по делу, касающемуся отказа сотрудничать со временной следственной комиссией парламента. Одновременно с этим Мелия осужден по делу, в котором он также был признан виновным в обливании судьи водой.





