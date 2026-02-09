Кирцхалия: Опубликованный Еврокомиссией отчёт подтверждает, что от географии никуда не уйти

«Одно дело — что написано в заключении комиссии, и совсем другое — какие заявления мы слышим. Именно здесь необходимо провести чёткую границу между неизбранной бюрократией, её грязной политикой и реальностью. А реальность мы оцениваем хорошо», — заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия.



По словам Кирцхалия, опубликованный Еврокомиссией отчёт подтверждает, что от географии никуда не уйти.



«Те, кто игнорировал географию, мы видели, как завершили свою политическую карьеру. Когда мы говорим о «Среднем коридоре», нужно помнить, что именно мы его обслуживаем и бережём. Наша цель — максимально сохранить мир и максимально усилить ту роль, которая у нашей страны есть естественным образом. Наша задача — беречь именно эту роль. В отчёте это чёрным по белому зафиксировано. Заявления, сделанные еврoбюрократами в отношении Грузии, не соответствовали реальности. Принижение этой роли Грузии происходило и внутри страны. Мы помним атаки на инвестиции. Разумеется, попытки этих агентов были выполнением задания. Одно дело — что написано в заключении комиссии, и другое — какие заявления мы слышим. Именно здесь нужно провести чёткую границу между неизбранной бюрократией, их грязной политикой и реальностью. А реальность мы оцениваем хорошо.



Так же, как нам нужна Европа, Европе нужна Грузия. Это вытекает и из нашего географического положения. На институциональном уровне мы никогда не прерывали отношения, и они всегда были на высоком уровне. Это и является предпосылкой той статистики и тех выводов, которые мы видим из недели в неделю. Трагикомично, когда партия «Лело» делает заявления о порте Анаклия. Мы видели, как они завершили споры против государства в международных арбитражах. Это партия мошенников, а те два человека — пожилые мошенники. Это название для них выбрано правильно. Мы знаем всю хронологию того, что они сделали с этим важнейшим для Грузии проектом», — отметил Ираклий Кирцхалия.



Для справки: в исследовании, опубликованном Еврокомиссией, говорится: «Грузия является безальтернативным стратегическим коридором, модернизация и совместимость которого с европейскими стандартами напрямую повлияют на экономическую безопасность и стабильность Европы».





