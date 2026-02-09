Бочоришвили: Грузия стремится начать стратегическое партнерство с США с чистого листа

«Мы надеемся, что в ближайшем будущем увидим конкретные шаги со стороны США, прежде всего по нормализации отношений с Грузией, а затем по вопросам, которые мы не раз обсуждали», — заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.



По её словам, Грузия стремится начать стратегическое партнерство с США с чистого листа.



«У меня была возможность обсудить это с государственным секретарём в рамках открытия Олимпиады в Милане. Очевидно и осознаётся, что новая администрация столкнулась с очень негативным наследием в отношении Грузии. Государственный секретарь однозначно заявил, что всё это должно быть пересмотрено, и что отношения с Грузией в какой-то мере должны быть выдвинуты в повестку дня США. Мы надеемся, что в ближайшем будущем увидим конкретные шаги со стороны США, сначала по нормализации отношений с Грузией, а затем — по вопросам, которые мы обсуждали не раз. Мы хотим стратегического партнерства с чистого листа — партнерства, которое будет наполнено содержанием, с учётом интересов обеих стран», — отметила Мака Бочоришвили.



На вопрос о том, как она оценивает заявления представителей оппозиции о том, что официальные встречи не проводятся на Олимпийских коридорах, Бочоришвили ответила, что даже за короткое время удалось привлечь внимание к важным вопросам, стоящим в повестке Грузия–США.



«В оба дня у нас была возможность провести коммуникацию с представителями США. В первый день основное общение состоялось с вице-президентом США Джей Ди Венсом, во второй день — с государственным секретарём Марко Рубио, и разговор был довольно содержательным. Даже за короткое время нам удалось привлечь внимание к важным вопросам, которые сегодня стоят в повестке Грузия–США», — подчеркнула министр.



Кроме того, Мака Бочоришвили выразила ожидание, что в повестке США вопрос пересмотра отношений с Грузией станет более активным.



«Как известно, параллельно заместитель министра иностранных дел находился в Вашингтоне и проводил встречи с представителями довольно высокого уровня в разных институтах. Конечно, это тоже была очень хорошая возможность обсудить детали наших отношений. У нас есть ожидание, что в повестке США вопрос пересмотра отношений с Грузией станет более активным», — заявила Мака Бочоришвили.





