Каладзе: Очень важное послание от Марко Рубио, мы готовы возобновить отношения, и этого мы ожидаем

«При новой администрации и новом президенте грузинское правительство готово начать отношения с США с чистого листа», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



Каладзе прокомментировал разговор между Марко Рубио и президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, отметив, что послания Рубио крайне важны.



По его словам, грузинское правительство сделало шаг в отношении США, и сразу после победы президента Трампа выразило готовность к перезагрузке отношений.



«Это очень важное послание. Мы не раз говорили об этом и повторим ещё раз: мы готовы возобновить отношения, начать с чистого листа и осуществить перезагрузку. Грузинское правительство готово к этому и приветствует такой подход, о котором шла речь. Естественно, есть и ожидания.



Грузинское правительство сделало шаг, и мы заявляем, что для нас категорически неприемлемо то несправедливое отношение, которое имела администрация Байдена. Мы — независимое, суверенное государство, и хозяином этой страны является сам грузинский народ. Мы — небольшая страна, но должны уважать наше прошлое, культуру, традиции, суверенитет и независимость. В то же время мы сказали, что при новом президенте и новой администрации грузинское правительство готово начать отношения с чистого листа.



Категорически неприемлемо было отношение администрации Байдена — только ложь, несправедливое отношение, обман, даже по вопросу санкций — без каких-либо аргументов и объяснений», — заявил Каха Каладзе.



Каладзе также отметил, что для перезагрузки отношений может потребоваться дополнительное время.



Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что провёл очень тёплую встречу с вице-президентом США Джей Ди Венсом и сенатором Марко Рубио, подчеркнув общие ценности. По словам Кавелашвили, Джей Ди Венс сообщил, что они располагают информацией и что обязательно состоится более тесное обновление отношений. Кроме того, как отметил президент, Марко Рубио заявил о подготовке технической группы, чтобы начать отношения с чистого листа.





