Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Движение к грузино-российской границе Верхний Ларс закрыто


09.02.2026   16:29


Проезд к грузино-российской границе Верхний Ларс закрыто для всех видом транспорта — Национальное агентство по охране окружающей среды заявляет, на участке км 93–км107 — Гудаури (Поста)–Коби — международной автодороги Мцхета-Степанцминда–Ларс сохраняется высокий уровень лавинной опасности.

Движение на участке Млета-Гудаури будет осуществляться без остановок — оно будет осуществляться под непосредственным наблюдением и координацией патрульной полиции.

На других участках дороги движение открыто.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна