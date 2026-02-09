Движение к грузино-российской границе Верхний Ларс закрыто

Проезд к грузино-российской границе Верхний Ларс закрыто для всех видом транспорта — Национальное агентство по охране окружающей среды заявляет, на участке км 93–км107 — Гудаури (Поста)–Коби — международной автодороги Мцхета-Степанцминда–Ларс сохраняется высокий уровень лавинной опасности.



Движение на участке Млета-Гудаури будет осуществляться без остановок — оно будет осуществляться под непосредственным наблюдением и координацией патрульной полиции.



На других участках дороги движение открыто.





