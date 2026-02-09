Правительство меняет решение об объединении ТГУ и ГТУ, однако ГТУ будет преобразован в «чисто технический университет»

Технический университет Грузии не будет объединён с Тбилисским государственным университетом.



Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге, состоявшемся в администрации правительства.



По его словам, в Техническом университете останутся только технические факультеты, а остальные, нетехнические факультеты, будут переведены в режим постепенного прекращения деятельности.



«В соответствии с принципом „один город — один факультет“ Грузинский технический университет будет преобразован в чисто технический университет. Это было одним из ключевых направлений нашей концепции высшего образования.



Соответственно, в дальнейшем в Техническом университете будут преподаваться только те дисциплины, которые изучались в Грузинском техническом университете до 1990-х годов и входили в его учебные программы. Также в Грузинском техническом университете со следующего академического года не будет объявлен приём на те дисциплины, которые до 1990-х годов не входили в учебную программу Технического университета.



Таким образом, учебные программы нетехнического профиля в Техническом университете в течение следующего года останутся в режиме постепенного прекращения деятельности.



Два университета не объединяются. Что касается нетехнических направлений, они останутся в режиме поэтапного прекращения. Соответственно, уже с этого года приём на соответствующие специальности в Техническом университете объявляться не будет», — заявил Ираклий Кобахидзе.





