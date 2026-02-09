Прокуратура предъявила Нике Мелия новое обвинение

Прокуратура Грузии предъявила Нике Мелия обвинение по факту неуважения к суду, говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Грузии. По данным ведомства, Мелия словесно оскорбил судью.



«В ходе расследования, проведенного Министерством внутренних дел, установлено, что 10 ноября 2025 года на заседании административного суда в Тбилисском городском суде Никанор Мелия проявил неуважение к суду, выразившееся в словесном оскорблении судьи.



Обвинение Никанору Мелия предъявлено по статье 366, части 2 Уголовного кодекса Грузии (неуважение к суду, проявляющееся в оскорблении судьи), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.



Поскольку Никанор Мелия отбывает наказание на основании обвинительного приговора по другому уголовному делу, прокуратура обращается в суд с ходатайством определить досудебное заседание», - говорится в заявлении.





