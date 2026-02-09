Питер Сийярто поблагодарил Грузию за сотрудничество

09.02.2026 19:04





«Ситуация очевидна: Грузия усилит Евросоюз, и более полезными будут тесные переговоры с Грузией, чем с Украиной», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.



Сийярто поблагодарил Грузию за сотрудничество.



«Мы считаем, что Евросоюз совершает крупнейшую ошибку, полагая, что Грузия должна быть дистанцирована от ЕС. С нашей точки зрения, ситуация очевидна: Грузия усилит ЕС, и гораздо полезнее вести тесные переговоры с Грузией, чем с Украиной, поскольку Украина не только ослабит Евросоюз, но и создаст угрозу из-за крайне некачественного зерна или другой продукции.



Большое спасибо за то, что мы всегда можем рассчитывать на сотрудничество с Грузией, а также на поддержку нашего суверенитета с вашей стороны. Хочу заверить, что пока у Венгрии есть суверенное правительство, Венгрия и Грузия всегда будут сотрудничать на основе взаимного уважения», — заявил Петер Сийярто.





