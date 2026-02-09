Кобахидзе: Послание Рубио дает нам основания для оптимизма

Послание [Марко] Рубио дает нам основания для оптимизма, с нашей стороны будет выражена полная открытость в отношении восстановления стратегического партнерства, - заявил на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



Таким образом он оценил послания, озвученные на встрече госсекретаря США Марко Рубио и Михаила Кавелашвили.



«Конечно, это послание дает нам повод для оптимизма. Наша заявка известна, наше желание - восстановить партнерство с США с чистого листа, с конкретным путеводителем.



Восстановить то стратегическое партнерство, которое предыдущая администрация в результате целенаправленной политики и в виде кульминации прекратила с Грузией.



Это послание Рубио дает нам повод для оптимизма, с нашей стороны будет выражена полная открытость в отношении восстановления стратегического партнерства», - отметил премьер.



Для справки, по словам Михаила Кавелашвили, во время торжественного приема в честь глав государств, присутствовавших на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии, он встретился с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. По его словам, сначала его поприветствовал Джей Ди Вэнс, а затем Марко Рубио «остался подольше, и их разговор» был более углубленным.



Он подробно рассказал об этом диалоге в эфире «Имеди», отметив, что, по словам Марко Рубио, «предыдущая администрация была носителем огромного негатива по отношению к Грузии» и что «подготовят техническую группу, чтобы в проанализированном режиме было возможно начать отношения с чистого листа».





