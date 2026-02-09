Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Родители детей с мышечной дистрофией Дюшенна провели очередную акцию у здания правительства


09.02.2026   20:07


«Спаси жизнь» — сегодня граждане вновь провели акцию у здания Администрации правительства, требуя лечения детей с мышечной дистрофией Дюшенна.

Родители детей с редким генетическим заболеванием протестуют уже четвертый день.

Они вновь требовали встречи с премьер-министром Иракли Кобахидзе. Ранее они трижды подавали заявление с просьбой о встрече.

Сегодня после длительных обсуждений с охраной трёх представителей все же пустили в здание администрации, чтобы получить ответ на их заявление.

«Сегодня у премьер-министра запланирована встреча, как нам сообщили, но мы подали заявление и в ближайшее время, при первой возможности, ожидаем, что господин премьер примет нас. Там мы расскажем правду о том, что происходит между родителями и системой здравоохранения», — рассказал Закро Гвишиани, председатель организации «Вместе против мышечной дистрофии Дюшенна».


