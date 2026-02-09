|
|
|
Родители детей с мышечной дистрофией Дюшенна провели очередную акцию у здания правительства
09.02.2026 20:07
«Спаси жизнь» — сегодня граждане вновь провели акцию у здания Администрации правительства, требуя лечения детей с мышечной дистрофией Дюшенна.
Родители детей с редким генетическим заболеванием протестуют уже четвертый день.
Они вновь требовали встречи с премьер-министром Иракли Кобахидзе. Ранее они трижды подавали заявление с просьбой о встрече.
Сегодня после длительных обсуждений с охраной трёх представителей все же пустили в здание администрации, чтобы получить ответ на их заявление.
«Сегодня у премьер-министра запланирована встреча, как нам сообщили, но мы подали заявление и в ближайшее время, при первой возможности, ожидаем, что господин премьер примет нас. Там мы расскажем правду о том, что происходит между родителями и системой здравоохранения», — рассказал Закро Гвишиани, председатель организации «Вместе против мышечной дистрофии Дюшенна».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна