МИД Венгрии: переговоры о вступлении в ЕС с Грузией гораздо выгоднее, чем с Украиной

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Грузия смогли противостоять внешнему давлению, потому что у них очень сильные лидеры. По его словам, Грузия и Венгрия не смогли прогнуться под ежедневным давлением.



На пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили, Сийярто указал, что Евросоюз «совершает огромную ошибку», когда считает, что Грузия должна находиться на дистанции, но министр считает, что проведение «переговоров <о членстве в ЕС> с Грузией гораздо полезнее, чем с Украиной».



Сийярто говорит о новом миропорядке, который «создаст возможность защищать суверенитет и независимость государств — тех государств, которые уделяют суверенитету особое внимание, которые не допустят вмешательства во внутренние дела своей собственной страны».



И наглядными примерами таких государств, по его мнению, являются Венгрия и Грузия.



«Это государства, которые не позволили себе вмешаться в войну, которые не позволяют внешним силам вмешиваться в их внутриполитическую жизнь, быть глупыми акторами перед внешней силой. Это борьба, которая никогда не закончится, мы будем продолжать ежедневно бороться за наш суверенитет и независимость, причина в том, что Брюссель движется в других направлениях.



Пока президентом Европейской комиссии является Урсула фон дер Ляйен, нам придется противостоять провокациям. Мы должны сделать все, чтобы избежать вмешательства в украинскую войну.



Венгрия и Грузия <…> — мы не позволим другим победить нас. Мы гордимся тем фактом, что Венгрия и Грузия являются пионерами глобальной патриотической революции. Это два государства, которые наглядно демонстрируют те успехи, которые приносит патриотическая революция», — заявил венгерский политик.



Глава МИД Венгрии снова подчеркнул, что Брюссель вмешивается в выборы; что Грузия — независимое суверенное государство с избранным правительством и что венгры всегда будут поддерживать Грузию.



«Мы сопротивлялись всевозможным санкциям против Грузии, грузинских правительственных чиновников, мы всегда выступали против визовых ограничений и никогда не соглашались с тем, что Грузия должна отказаться от своего суверенитета ради вступления в ЕС.



Мы считаем, что Европейский союз совершает огромную ошибку, когда считает, что Грузия должна находиться на расстоянии от Европейского Союза. С нашей точки зрения, ситуация очевидна: Грузия укрепит ЕС, и тесные переговоры с Грузией окажутся гораздо полезнее, чем с Украиной, потому что Украина не только ослабит ЕС, но и создаст угрозу для ЕС из-за некачественного зерна и других продуктов», — заявил Петер Сийярто.





