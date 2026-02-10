TI: в рейтинге индекса восприятия коррупции Грузия снизилась на три пункта

НПО TI (Transparency International/Georgia) заявляет, что рейтинг Грузии в индексе восприятия коррупции снизился на 3 пункта. Согласно опубликованному организацией «Индексу восприятия коррупции» (CPI) за 2025 год, рейтинг Грузии снизился на 3 пункта — до 50-го.



НПО отмечает, что по 100-балльной шкале средний результат составляет 50 баллов — такого низкого балла у Грузии не было с 2013 года, несмотря на то, что она сохраняет первое место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.



Авторы отмечают, что индекс восприятия коррупции в основном измеряет степень уязвимости государственного сектора конкретной страны к коррупции, например, степень распространения мелкого взяточничества.



«Средний балл по Грузии указывает на то, что мелкое взяточничество не распространено в стране, но индекс не измеряет такие сложные формы коррупции, как захват государства и клептократия. Это главная проблема с точки зрения коррупции в Грузии», — говорится в заявлении НПО.



Индекс восприятия коррупции рассчитывается в 181 стране. Страны оцениваются по 100-балльной системе со 100 положительными и 0 отрицательными результатами.



Согласно анализу результатов 2025 года, снижение рейтинга Грузии и, соответственно, увеличение риска коррупции напрямую связано с отсталостью демократии и ростом автократии в стране, пишет TI.



«В случае с Грузией становится ясно, как демократическая отсталость напрямую способствует возникновению рисков коррупции», — отмечают в организации.



НПО указывает, что введение в силу закона об «иностранных агентах» («О прозрачности иностранного влияния») и закона «О грантах» являются антидемократическими мерами — они криминализируют законную деятельность НПО и объявляют независимые организации иностранными агентами.



TI также говорит об усилении политически мотивированных преследований инакомыслящих, что ограничивает работу СМИ в Грузии. НПО пишет о замораживании банковских счетов НПО и о насильственном разгоне журналистов и активистов, протестующих против действий властей.



«После спорных выборов 2024 года и приостановки переговоров об интеграции в ЕС международные наблюдатели говорят об авторитарном повороте в Грузии, который проявляется в запрете оппозиционных партий и попытках усилить политический контроль над государственной службой, полицией и судебной системой.



Это увеличивает риски коррупции и наносит вред грузинскому обществу в целом. Почти в двух третях стран, показатели индекса потребительских цен (CPI, главный экономический показатель для измерения уровня инфляции — ред.) в которых значительно снизились с 2012 года, наблюдается тревожная тенденция к ограничению свободы выражения мнений, ассоциаций и собраний.



За последнее десятилетие правительства таких стран, как Грузия, Индонезия, Перу и Тунис, приняли новые законы, ограничивающие доступ к финансированию или напрямую закрывающие организации, которые тщательно изучают и критикуют правительство.



Этот процесс часто сопровождается кампаниями клеветы и запугивания. В таком контексте независимым журналистам, организациям гражданского общества и осведомителям становится все труднее свободно говорить о коррупции, а риск злоупотребления властью со стороны коррумпированных чиновников возрастает», — говорится в заявлении Transparency International Georgia.





