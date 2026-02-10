|
Департамент миграции Грузии выдворил из страны 80 иностранцев
10.02.2026 11:21
Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии в тесной координации с соответствующими подразделениями ведомства в течение последних дней выдворили из Грузии 80 иностранных граждан. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
Среди них — граждане Турции, России, Индии, Ирана, Азербайджана, Египта, Туркменистана, Пакистана, Узбекистана, Нигерии, Бангладеш, Израиля, Ирака, Иордании, Непала, Кот-д’Ивуара, Судана, Таджикистана, Филиппин и Шри-Ланки.
По данным ведомства, в соответствии с действующим законодательством в отношении депортированных лиц наложен запрет на въезд в страну.