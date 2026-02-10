Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Департамент миграции Грузии выдворил из страны 80 иностранцев


10.02.2026   11:21


Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии в тесной координации с соответствующими подразделениями ведомства в течение последних дней выдворили из Грузии 80 иностранных граждан. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Среди них — граждане Турции, России, Индии, Ирана, Азербайджана, Египта, Туркменистана, Пакистана, Узбекистана, Нигерии, Бангладеш, Израиля, Ирака, Иордании, Непала, Кот-д’Ивуара, Судана, Таджикистана, Филиппин и Шри-Ланки.

По данным ведомства, в соответствии с действующим законодательством в отношении депортированных лиц наложен запрет на въезд в страну.


﻿
