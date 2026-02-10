|
|
|
Папуашвили: В рейтинге индекса восприятия коррупции Грузия — безусловный лидер региона
10.02.2026 11:23
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отреагировал на рейтинг восприятия коррупции в странах мира за 2025 год, где, как отмечается, Грузия — лидер в регионе. Она занимает 56 позицию после Дании, Норвегии, Италии, опережая 7 стран ЕС и 11 стран-членов НАТО.
«Собака лает — караван идет! Был опубликован Индекс восприятия коррупции за 2025 год, и результат однозначен: Грузия по-прежнему является безусловным лидером региона.
Грузия опережает 7 стран-членов ЕС и 11 стран-членов НАТО.
Что касается стран-кандидатов на вступление в ЕС, то Грузия, безусловно, опережает их всех.
Эти факты еще раз проявляют реальность — Брюссель должен прекратить свою политику возмездия в отношении Грузии путем кампаний дезинформации», — пишет Папуашвили.
Добавим, грузинское представительство НПО Transparency International — TI Georgia пишет, что у Грузии средний балл, что указывает на то, что «мелкое взяточничество не распространено в стране, но индекс не измеряет такие сложные формы коррупции, как захват государства и клептократия. Это главная проблема с точки зрения коррупции в Грузии». Организация говорит и о том, что вступление в силу законов «об иноагентах» и «О грантах» повышают риски коррупции в Грузии.
Говоря о состоянии в мире в целом, сама международная организация Transparency International подчеркнула, что в целом коррупция растет по всему миру — даже в демократических странах, которые традиционно были эффективны в борьбе с ней. Это происходит «на фоне ослабления политической воли лидеров», считают в организации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна