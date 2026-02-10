Папуашвили: В рейтинге индекса восприятия коррупции Грузия — безусловный лидер региона

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отреагировал на рейтинг восприятия коррупции в странах мира за 2025 год, где, как отмечается, Грузия — лидер в регионе. Она занимает 56 позицию после Дании, Норвегии, Италии, опережая 7 стран ЕС и 11 стран-членов НАТО.



«Собака лает — караван идет! Был опубликован Индекс восприятия коррупции за 2025 год, и результат однозначен: Грузия по-прежнему является безусловным лидером региона.



Грузия опережает 7 стран-членов ЕС и 11 стран-членов НАТО.



Что касается стран-кандидатов на вступление в ЕС, то Грузия, безусловно, опережает их всех.



Эти факты еще раз проявляют реальность — Брюссель должен прекратить свою политику возмездия в отношении Грузии путем кампаний дезинформации», — пишет Папуашвили.



Добавим, грузинское представительство НПО Transparency International — TI Georgia пишет, что у Грузии средний балл, что указывает на то, что «мелкое взяточничество не распространено в стране, но индекс не измеряет такие сложные формы коррупции, как захват государства и клептократия. Это главная проблема с точки зрения коррупции в Грузии». Организация говорит и о том, что вступление в силу законов «об иноагентах» и «О грантах» повышают риски коррупции в Грузии.



Говоря о состоянии в мире в целом, сама международная организация Transparency International подчеркнула, что в целом коррупция растет по всему миру — даже в демократических странах, которые традиционно были эффективны в борьбе с ней. Это происходит «на фоне ослабления политической воли лидеров», считают в организации.





